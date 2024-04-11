По его словам, некоторые граждане забыли, что война продолжается.

Ветеран АТО Тарас Чмут оценил текущую ситуацию на фронте как патовую. По его словам, россияне не смогли быстро захватить Украину, запугать нас силой, ядерным оружием, техногенными ударами и даже блэкаутами.

В интервью "Украинской правде" он отметил, что врагу также не удалось сбить полностью западную поддержку. Несмотря на это, "россияне перешли в ту игру, в которой себя лучше всего чувствуют - игра в долгую".

"Что происходит у нас? Мы имеем разное видение с некоторыми западными партнерами по войне, видим странные процессы внутри страны, которые выливаются во внутриполитическое противостояние. Я сейчас говорю о полной импотенции парламента, о давлении на весь бизнес, об абсолютно деструктивном поведении правоохранительных органов и спецслужб. А на этом фоне россияне проводят качественное импортозамещение важных компонентов для оружия и техники, готовятся к очередной мобилизации, готовят 300 тысяч человек на лето. И им надо что-то противопоставить", - подчеркнул ветеран.

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Он добавил, что на некоторых участках мы отбиваем территории, но есть и те - на которых теряем. ВСУ героически держат плацдармы и давят там, где могут. Чмут отметил, что в Киеве многие думают, что Украина уже выиграла, а кто-то забыл, что война продолжается.

"Надо помнить, что она может вернуться сюда. Нам нельзя попадать в тот пузырь иллюзии, в котором была Россия перед началом полномасштабного вторжения. Ведь именно это привело к ее поражению на первом этапе полномасштабной войны. И в значительной степени приведет, я очень надеюсь, к будущему поражению в долгосрочной перспективе", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, по состоянию на утро 11 апреля общие потери РФ в войне против Украины составляют 450 890 человек.

В ISW отметили, что украинские военные эффективно используют беспилотники на поле боя, но это не может полностью компенсировать дефицит критически важных боеприпасов.

По словам аналитиков, принятие парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации, поддержит способность Вооруженных сил Украины обновлять существующие бригады. Однако ключевым фактором в наращивании боевой мощи армии, остаются материальные средства стран Запада.

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