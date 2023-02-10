Юрий Игнат заверил, что Украина будет защищать себя, граждан и объекты инфраструктуры.

Российские военные специально запускают ракеты вблизи границы стран-соседок Украины, чтобы ВСУ их сбивали. Обломки могут пролететь еще около 10 километров и упасть на территории другого государства.

"Понятно, что, запуская через территорию Беларуси или Молдовы, они стараются поближе к границе пускать ракеты, чтобы отрабатывала наша система ПВО", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

При этом он заверил, что бойцы ВСУ будут защищать страну, граждан, объекты критической инфраструктуры. По его словам, при сбитии ракеты ее части могут пролететь еще 10 км или даже больше и упасть на территорию соседних государств.

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"Они это прекрасно понимают и специально провоцируют на такие действия. Поэтому это еще один образ циничного российского руководства, которое совершает такие провокации", - подытожил военный.

Ракетная атака 10 февраля - что известно

В пятницу из-за новой ракетной атаки россиян в Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты подняли в воздух авиацию, а в море вывели корабли с "Калибрами".

Позже стало известно,что в 10:18 крылатые ракеты "Калибр", которые запускали оккупанты с российского корабля в Черном море, пересекли границу Украины с Молдовой, а примерно в 10:33 они попали в воздушное пространство Румынии.

При этом в Воздушных силах Украины заявили, что украинские защитники могли сбить эти ракеты, но это несло угрозу жителям другого государства.

Позже власти Румынии опровергли информацию о том, что ракеты РФ заходили в воздушное пространство страны. Ближайшая точка к границе находилась в 35 километрах.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал такие действия россиян вызовом НАТО и коллективной безопасности.

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