По данным разведки, пока враг не создал наступательных группировок, говорит Волошин.

На юге Силам обороны Украины противостоит группировка российских оккупационных войск, состоящая из около 200 тысяч человек. Такое заявление сделал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Что касается каждого направления, враг распределяет силы в соответствии с тем, где наращивает усилия, где держит оборону. Он распределяет эти силы на каждом отрезке линии боевого соприкосновения, согласно своим планам", – рассказал он в эфире телемарафона.

По данным разведки, пока враг не создал наступательных группировок, говорит Волошин. Однако на нескольких участках оккупанты создают дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты.

Видео дня

К тому же, на некоторых участках враг собирает бронированную технику для поддержки действий вышеупомянутых штурмовых групп.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт в Донецкой области посыпался. По его словам, россияне уже зашли в Селидово и закрепляются там. Причиной такой ситуации он называет недостаток вооружения и людей.

Между тем эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ заявили, что во время последних атак российские захватчики выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью.

Вас также могут заинтересовать новости: