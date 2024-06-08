Часть "шахедов" российские войска запускают из Крыма.

Начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Силы обороны не бьют по мысу Чауда в оккупированном Крыму, откуда РФ запускает "шахеды" по Украине.

"Такая же ситуация складывается с ОТРК "Искандер-М", например. Это мобильные платформы и, соответственно, определить конкретное место нахождения в конкретный период времени достаточно сложно. В том и смысл этих мобильных платформ, что их сложно подловить. Как и любую систему залпового огня, например. Да, над этим постоянно идет работа. И многое зависит от ситуационной осведомленности. А это, напомню, оккупированная территория, глубокий вражеский тыл по состоянию на сейчас. Поэтому, соответственно, получать подобную информацию достаточно сложно", - пояснил Плетенчук в эфире телемарафона.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне Плетенчук прокомментировал информацию Минобороны Британии о том, что РФ пытается защитить Крымский мост баржами. По словам спикера ОК "Юг", такой подход не является чем-то новым и Украина ранее уже имела опыт обходить подобные заграждения.

Видео дня

По мнению немецкого военного аналитика BILD Юлиана Рёпке, российская армия теряет много танков из-за маленькой ошибки, которую допускают водители бронемашин. Речь идет о люке, который экипаж забывает закрыть после того, как эвакуируется из техники.

Между тем представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанска Харьковской области. Несмотря на это, украинские защитники пока удерживают большую часть города.

Вас также могут заинтересовать новости: