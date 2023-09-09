У россиян на востоке четыре направления наступления.

Для россиян основным направлением наступления остается восток и они до сих пор имеют цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Подробно о ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Радио Свобода.

"Для них там четыре основных направления наступления – Купянское, Лиманское, Авдеевское, Марьянское. По Бахмутскому направлению мы движемся вперед, там они находятся в обороне. По востоку мы видим определенную изменчивость, бывают времена, например, как три недели назад было обострение на Купянском, Иловайском направлении", - рассказала Маляр.

Она отметила, что, если смотреть по цифрам обстрелов и штурмов, их сейчас немного меньше, но это не значит, что россияне изменили планы.

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"Просто они сейчас на восстановлении, снова накапливают технику, восстанавливают людей. Часть людей они завели из Российской Федерации, снова формируют свои подразделения для того, чтобы снова активизироваться на этих направлениях", - рассказала Маляр.

Она отметила, что у российских оккупантов на востоке сейчас несколько задач.

"С одной стороны, они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а на Купянском направлении стремятся осуществить реванш и вернуть то, что нами было освобождено прошлой осенью. С другой стороны, их задача – расконцентрировать внимание наших сил по разным направлениям, чтобы мы не могли их собрать на Бахмутском направлении, где у нас происходит успешное продвижение", - сказала Маляр.

Она отметила, что россияне так и не могут захватить Марьинку, хотя они фактически стерли ее с лица земли.

"Там не осталось ни одного дома уже, но захватить и взять контроль над Марьинкой они не могут. Обстреливать они могут, у них есть ресурсы, но наши мощнее там стоят", - подчеркнула она

В то же время она добавила, что критическая точка сейчас – Авдеевка, которая тоже уже практически разрушена, "там уже все закопались в землю".

"Зайти в Марьинку они опасаются, чтобы не завязываться там в таких боях как они в Бахмуте завязываются, пытаясь окружить. Уже почти год они не могут это сделать, поэтому там везде ожесточенные бои и они не оставляет цели именно на востоке двигаться вперед. На юге они там везде в обороне", - отметила Маляр.

Ситуация на восточном фронте

Ранее Маляр сообщала, что российские захватчики прибегают к очень разным тактикам для того, чтобы остановить украинское наступление, в частности, на востоке они пытаются отвлекать наши войска и распылять украинские силы на разные направления.

По данным британской разведки, у российских оккупантов начались большие проблемы со стратегической обороной Бахмута. Хотя бои в самом городе пока не возобновились, ВСУ успешно продвигаются на северном и южном флангах, что ставит под угрозу содержание города в будущем.

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