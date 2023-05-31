Враг не смог помешать контрнаступлению или уничтожить усовершенствованную систему ПВО Украины.

В этом месяце российские оккупанты прибегали к массированным атакам, однако они не помогли врагу помешать украинскому контрнаступлению, а инициатива на поле боя была еще больше потеряна, констатирует Минобороны Великобритании в новой сводке.

Британские разведчики отмечают, что российские оккупанты в течение последнего месяца были вынуждены прежде всего реагировать на действия Украины, а не продвигаться к собственным военным целям.

"20 раз в течение мая 2023 года Россия наносила ночные односторонние удары беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами вглубь Украины. В своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной противовоздушной обороны Украины и уничтожению украинских сил контратаки Россия достигла мало успеха", – говорится в сводке.

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В ведомстве отмечают, что для реагирования на нападения партизан на западе России оккупанты были вынуждены передислоцировать силы безопасности. Также силы пытаются стянуть туда, где предполагается контратака Украины – вместо того, чтобы заполнить бреши на линии фронта вокруг Бахмута.

"В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака", – акцентирует разведка.

Ночные атаки по Украине - что надо знать

В течение мая российские оккупанты вернулись к практике массированных ударов по территории Украины. Во время почти ежедневных атак враг выпускал по украинским городам ракеты разных типов и десятки дронов-камикадзе иранского производства.

Во время 17 вражеских массированных атак оккупанты целились по Киеву. Во время последней из них, состоявшейся в ночь на 30 мая, по Украине было запущено 31 БПЛА, украинская ПВО уничтожила 29 из них. В Киеве в результате попадания обломков российского БПЛА были разрушены квартиры на верхних этажах дома в Голосеевском районе. Во время атаки один человек погиб, 11 пострадали.

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