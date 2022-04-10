Подозреваемые в воровстве задержаны и переданы Национальной полиции.

В Ирпене военнослужащие Национальной гвардии обнаружили склад предположительно похищенного имущества.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

"Во время несения службы в городе Ирпень гвардейцы обнаружили подозрительных лиц. Проследив за ними до дома, был обнаружен склад предположительно похищенного имущества, расположенный в подвале дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые не смогли дать четкого ответа о происхождении этого имущества. Они задержаны и переданы Национальной полиции.

"Военнослужащие Нацгвардии Украины продолжают патрулировать освобожденные населенные пункты Киевской области", - отметили в МВД.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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