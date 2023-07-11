Сейчас тяжелые бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Украинские военные продолжают держать оборону и отбивать атаки российских оккупантов сразу на нескольких направлениях. Российские захватчики и далее сосредотачивают основные силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как сообщили в Генштабе, на этих участках фронта сейчас продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 17 боевых столкновений. Так, на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. На Авдеевском – сдерживают наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Кроме того, сегодня на Лиманском направлении российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области, а на Шахтерском – в районе Благодатного.

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"На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Васильевки. А на Марьинском направлении под вражеским огнем артиллерии наши защитники отбили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка", – рассказали в Генштабе.

Война в Украине: актуальные новости

Аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ освободили с начала лета примерно столько же территории, сколько российские оккупанты захватили за полгода. Отмечается, что украинские воины отбили более 250 квадратных километров территорий.

По данным Минобороны, за сутки украинские военные на южном направлении освободили еще более 10 кв. км территорий, а на востоке – 4.

Кроме того, в Бахмуте уже несколько дней украинские защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

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