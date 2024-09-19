Дальнейшие удары Сил обороны могут уничтожить значительную часть материальных запасов противника.

Удары ВСУ по тыловым логистическим объектам России будут иметь гораздо более широкое оперативное давление на оккупантов и повлияют на их наступления на всем поле боя.

Аналитики Института изучения войны (ISW) напомнили, что летом 2022 года Силы обороны атаковали из РСЗО HIMARS российские склады боеприпасов на временно оккупированных территориях Украины и это заставило противника рассредоточить арсеналы. В результате эффективность логистики врага снизилась.

По мнению экспертов Института, удары ВСУ по складам боеприпасов на территории России, подобные по характеру и масштабам вчерашней атаки в Торопце, могут заставить военное командование оккупантов принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики, чтобы смягчить последствия потенциальных ударов.

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"Российские военные, скорее всего, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения путем создания укрытий. Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния, может позволить ВСУ более эффективно использовать такие уязвимости врага", - отмечают в ISW.

Аналитики считают, что дальнейшие удары Сил обороны по складам боеприпасов и ракет противника могут уничтожить значительную часть его материальных запасов.

"Удары украинских военных по объектам на территории России, могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий. Это произойдет если Силы обороны будут обладать материальной базой, возможностями и разрешением на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России", - добавляют в Институте изучения войны.

Удар по складу в городе Торопец

Склад в Торопце в ночь на 18 сентября попал под удар беспилотников. В результате вспыхнул пожар, а боеприпасы начали взрываться. В городе объявили эвакуацию.

Расследовательский проект "Схемы" ("Радио Свобода") пишет, что каждое из нескольких десятков хранилищ арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что под ударом оказались по меньшей мере 60-70 хранилищ, где по разным оценкам, хранилось до 30 тысяч различных боеприпасов.

По словам источников в СБУ, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

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