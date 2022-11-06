Российский захватчик отметил рассредоточенную работу артиллеристов ВСУ, из-за чего их очень сложно выявить и уничтожить.

Тактика контрбатарейной борьбы Вооруженных сил Украины – очень эффективная, из-за чего украинских артиллеристов сложно выявить и уничтожить.

Как признал "депутат парламента" подконтрольной России так называемой "ДНР", российский коллаборант Андрей Баевский, такая тактика снижает потери среди артиллеристов ВСУ.

"Вооруженные силы Украины за время конфликта на Донбассе изменили тактику контрбатарейной борьбы на работу одиночными орудиями, что осложняет задачу по уничтожению их огневых позиций", – заявил Баевский.

По его словам, именно уничтожение артиллерии остается на линии соприкосновения приоритетной целью для российских захватчиков.

Война в Украине: преимущество ВСУ

На многих участках фронта продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники постепенно освобождают землю от рашистов, демонстрируя эффективную тактику боя.

Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет.

Так, по данным аналитиков, благодаря западной помощи украинская армия получила артиллерийское превосходство на южном направлении.

Вооруженные силы Украины за время войны ликвидировали более 75 тысяч российских захватчиков.

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