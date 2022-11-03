Президент рассказал о ситуации на фронте и поздравил военных с профессиональными праздниками.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и заявил, что украинские военные продвигаются вперед.

В своем вечернем обращении Зеленский подчеркнул, что суда с зерном выходят из украинских портов, а российские оккупанты – идут "за кораблями".

"По фронту – парни вперед идут. Насчет зерна – суда идут. Насчет оккупантов – то они тоже... за кораблями", – рассказал Зеленский.

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В то же время президент поздравил всех причастных с двумя профессиональными праздниками, которые отмечаются 3 ноября, – Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.

"Украинская артиллерия стала сильнейшей в Европе и одной из сильнейших в мире. Так всегда будет. Несмотря на физическое превосходство вражеской артиллерии – просто количественное – наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное – мастерством, интеллектом, верой в себя и в нашу страну", – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что подписал указы о награждении двух бригад специальным отличием – "За мужество и отвагу". Речь идет о 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясило и 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола.

"Украинские инженерные войска – это именно те воины, которые делают жизненно необходимый вклад в продвижение наших подразделений, а значит, в освобождение нашей территории. Они создают материальную основу для движения войск и для защиты позиций – заграждения, переправы, разминирование и многое другое", – подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил все подразделения этих двух родов войск, а также каждого воина, их родных и всех, кто поддерживает этих военных и помогает им.

Продвижение украинских войск на фронте

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты от российских оккупантов.

По данным ISW, на северо-востоке Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, при этом в РФ утверждают, что штурмы ВСУ безуспешны. Вместе с тем комментарии украинского Генштаба о ситуации в регионе более сдержанные. Это может свидетельствовать о продвижении Сил обороны Украины в сторону Сватово.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что развитие событий в Херсоне будет определяться расположением российских войск. Самым оптимальным вариантом эксперт назвал выход ВСУ на Берислав с целью отрезания основного потока боеприпасов и техники врага с левого на правый берег.

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