Украинские воины защищают нашу страну несмотря на тяжелые условия.

Украинские воины защищают нашу страну в очень тяжелых условиях. Помимо российских оккупантов, им приходится бороться с погодными условиями.

Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский показал видео, снятое в окопах бойцов 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Воины в полном снаряжении передвигаются по позициям, залитым водой, и грузнут в болоте. На кадрах видно, что бойцы сидят буквально в грязи,

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"От стойкости каждого воина сегодня зависит результат Украины в поле боя. Герои!" - говорится в комментарии к ролику.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 апреля - последние новости

За прошедшие сутки, 8 апреля, ВСУ сорвали наступление россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях и не позволили реализовать маневры. Вего украинская армия отбила более 50 атак врага.

В свою очередь украинские пилоты нанесли 12 ударов личному составу и военной техники россиян. При этом ракетные и артиллерийские войска ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ, "снесли" один склад боеприпасов, одну позицию ПВО и пять станций РЭБ противника.

Таким образом общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 178 150 человек, а также тысячи единиц военной техники.

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