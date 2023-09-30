Командующий высоко оценил работу защитников Украины.

Украинские защитники продолжают освобождать нашу страну от российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины "накрыли" группу россиян на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как работают украинские воины в окрестностях Клещиевки. На кадрах видно, как россияне разбегаются в разные стороны.

При этом он отметил, что на видео работа бойцов 22-й отдельной механизированной бригады.

"Бахмутское направление, окрестности Клещиевки. Качественная работа пехотинцев 22-й ОМБр. Врага уничтожаем повсюду", - подытожил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 30 сентября защитники Украины продвигаются на двух направлениях - Бахмутском и Мелитопольском.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ указали, что силы обороны наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Общие потери России с 24 февраля 2022 года составили около 278130 оккупантов. Также ликвидированы тысячи единиц российской военной техники.

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