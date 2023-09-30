Украинские защитники продолжают освобождать нашу страну от российских оккупантов. Бойцы Вооруженных сил Украины "накрыли" группу россиян на Бахмутском направлении.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как работают украинские воины в окрестностях Клещиевки. На кадрах видно, как россияне разбегаются в разные стороны.
При этом он отметил, что на видео работа бойцов 22-й отдельной механизированной бригады.
"Бахмутское направление, окрестности Клещиевки. Качественная работа пехотинцев 22-й ОМБр. Врага уничтожаем повсюду", - подытожил Сырский.
Ситуация на Бахмутском направлении - последние новости
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 30 сентября защитники Украины продвигаются на двух направлениях - Бахмутском и Мелитопольском.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ указали, что силы обороны наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Общие потери России с 24 февраля 2022 года составили около 278130 оккупантов. Также ликвидированы тысячи единиц российской военной техники.