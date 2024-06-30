Он добавил, что в Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд, а это означает, что некоторое время эта главная логистическая артерия оккупантов не будет работать.

Взрывы в районе Нижнего Новгорода в РФ - это работа российских партизан, которыми руководят украинские спецслужбы.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, передает 24 канал. Он добавил, что партизаны работают в режиме "уничтожают все, что видят". На этот раз возле Нижнего Новгорода целью были склады с химической продукцией, которые в результате удара горели.

"Все продолжает гореть. Спасибо российским партизанам, работают", - высказался Свитан.

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Он добавил, что в Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд, а это значит, что некоторое время эта главная логистическая артерия оккупантов не будет работать. Свитан отметил, что это очень хорошо для фронта, поскольку ВСУ смогут перевести дух.

"Это также работа российских партизан и движения сопротивления. Они уничтожают российские товарняки. В частности, эти поезда могут везти определенное вооружение. Пока товарняк не поставят на рельсы, ветка отминусовуется, пока не разгрузят это направление, а на это надо несколько дней", - пояснил ситуацию эксперт.

Взрывы в РФ

В ночь на 30 июня в Нижнем Новгороде произошел мощный пожар на площадке по утилизации отходов.

В местных пабликах появились видео и фото с места происшествия. На кадрах видны огненные "грибы" и масштабы распространения пламени. Очевидцы говорят, что слышали много взрывов. По словам некоторых, взрывов было несколько десятков. Местность окутал черный густой дым. По данным спасателей, информация о погибших и пострадавших не поступала. Пожар все еще тушат.

Рано утром 28 июня в России БПЛА атаковали нефтебазу в Тамбовской области, возник пожар.

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