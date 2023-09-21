Украинские танкисты уже прошли обучение на этих машинах.

Швеция передала ВСУ 10 своих танков Stridsvagn 122. Они уже на территории Украины.

Как говорится в сообщении Минобороны страны, украинские экипажи уже прошли обучение в Швеции. Их обучали шведские специалисты.

"Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны", - прокомментировал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

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"Я печатлен нашим персоналом и тем, насколько хорошо было проведено обучение", - отметил Людвиг.

Командующий армией Джонни Линдфорс высказал мнение, что подарить эти танки ВСУ - "абсолютно правильное решение".

Танк Stridsvagn 122

Всего этих танков построено 3600 экземпляров. Он назван лучшим танком в мире по версии телеканала Discovery. Также одобрительные оценки машина получила от танкистов.

Шведский Stridsvagn 122 является аналогом немецкого танка Leopard 2.

Более 30 лет эти танки были главными на вооружении шведских механизированных бригад.

Решение о передаче этих танков шведская сторона приняла 24 февраля 2023 года.

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