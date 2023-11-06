Сейчас вся ситуация разбирается поминутно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Люсюка, бойцы которого погибли из-за удара россиян во время награждения на Запорожье, отстранено на время следствия.

В вечернем видеообращении глава государства рассказал, что сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклады по трагедии. Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины.

"Конкретика - что уже удалось выяснить из обстоятельств трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко", - рассказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, командир бригады отстранен на время следствия. Президент подчеркнул, что сейчас вся ситуация разбирается поминутно. Он пообещал, что будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага.

"Никакого избежания ответственности", - добавил глава государства.

Позже в Генштабе подтвердили эту информацию.

"На время проведения служебного расследования по факту гибели личного состава 03.11.2023, командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от исполнения обязанностей по должности по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Материалы расследования после его завершения будут переданы правоохранительным органам", - сказано в сообщении.

Гибель бойцов 128-й бригады - детали

3 ноября недалеко от села Заречное на Запорожье для награждения собрали бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Во время построения и награждения россияне ударили по ним ракетой "Искандер-М". Сообщалось о 19 погибших бойцах. Также известно о гибели гражданских и десятках раненых.

Впоследствии стало известно, что командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение. По данным журналистов, оккупанты корректировали удар с беспилотника, однако все же ошиблись и попали в здание позади военных, из-за чего количество жертв было меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: