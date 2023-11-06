Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Люсюка, бойцы которого погибли из-за удара россиян во время награждения на Запорожье, отстранено на время следствия.
В вечернем видеообращении глава государства рассказал, что сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего заслушали доклады по трагедии. Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины.
"Конкретика - что уже удалось выяснить из обстоятельств трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко", - рассказал Зеленский.
По его словам, командир бригады отстранен на время следствия. Президент подчеркнул, что сейчас вся ситуация разбирается поминутно. Он пообещал, что будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага.
"Никакого избежания ответственности", - добавил глава государства.
Позже в Генштабе подтвердили эту информацию.
"На время проведения служебного расследования по факту гибели личного состава 03.11.2023, командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от исполнения обязанностей по должности по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Материалы расследования после его завершения будут переданы правоохранительным органам", - сказано в сообщении.
Гибель бойцов 128-й бригады - детали
3 ноября недалеко от села Заречное на Запорожье для награждения собрали бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Во время построения и награждения россияне ударили по ним ракетой "Искандер-М". Сообщалось о 19 погибших бойцах. Также известно о гибели гражданских и десятках раненых.
Впоследствии стало известно, что командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на награждение. По данным журналистов, оккупанты корректировали удар с беспилотника, однако все же ошиблись и попали в здание позади военных, из-за чего количество жертв было меньше.