В частности, уничтожены три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункта управления противника.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки. В Генштабе добавили, что Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, отметили в Генштабе. Так за прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.

За минувшие сутки, 1 января, украинские защитники уничтожили еще 810 российских захватчиков. Как сообщает Генштаб, общие потери личного состава России с начала войны составляют уже 360 тысяч 820 человек.

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