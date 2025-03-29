Пока непонятно, насколько эффективной и распространенной является эта тактика среди россиян.

Украинские средства РЭБ эффективно срывают навигацию российских авиационных бомб со спутниковым наведением, значительно уменьшая одно из ключевых преимуществ российской армии - ее мощную авиацию с большим запасом крылатых планирующих боеприпасов. Однако российские системы РЭБ теперь также влияют на украинские высокоточные бомбы, пишет Forbes.

"Они завезли новую технику радиоэлектронной борьбы. Они действительно могут помешать ударам. GPS бомб может погаснуть", - отметил один украинский военный блогер.

Однако украинские силы могут полагаться на боеприпасы, системы наведения которых являются автономными.

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Пока остается непонятным, насколько российское глушение распространено и эффективно по сравнению с украинским. Украина все еще сохраняет электронное преимущество, быстро внедряя эффективные системы РЭБ, которые могут подавлять российскую связь.

Несмотря на это, ситуация осложняется, поскольку Украина больше не может со 100-процентной точностью поражать российские цели с помощью планирующих бомб, таких как французский Hammer и американская JDAM.

Недавно украинские Су-27 осуществили бомбардировку мостов в Белгородской области, пытаясь перерезать пути снабжения российских войск в приграничной зоне, где украинские бригады ведут активные боевые действия. Успех таких операций в значительной степени зависит от точной поддержки с воздуха.

Инерциальное резервирование: альтернатива спутниковому наведению

Любая военная тактика всегда находит свое противодействие, и для высокоточной бомбардировки таким вызовом является радиоэлектронное глушение, которое нарушает работу спутниковых систем наведения. Основной способ борьбы с этим - использование навигационных систем, не зависящих от спутников.

Одним из ключевых решений является инерциальная навигационная система (ИНС) - автономная технология, определяющая местоположение с помощью гироскопов и акселерометров.

"Будущее за автономной ИНС", - сообщает неофициальный Telegram-канал ВВС России Fighterbomber.

Самые современные украинские авиабомбы, такие как американские JDAM и французские Hammer, имеют встроенные резервные инерциальные системы навигации.

В то же время российские аналоги обычно демонстрируют более низкую точность. Аналитик Марк Шнайдер в своей статье 2022 года для издания Proceedings отмечал, что точность российских ракет часто в десять раз хуже, чем заявляют производители.

В условиях радиоэлектронного подавления обе стороны вынуждены полагаться на боеприпасы с автономным наведением. Если украинские инерциальные системы навигации будут оставаться эффективнее российских, общее использование РЭБ может сыграть в пользу Украины.

Использование КАБов ВСУ

Как писал УНИАН, украинские истребители научились сбрасывать КАБы образцов НАТО.

Как писал "Фокус", россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

Руководитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что у нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободнопадающих.

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