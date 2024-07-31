Россияне "сдуваются", поэтому хотят принудить Украину к переговорам уже сейчас.

Россия не готова к 10 летней войне, поэтому пытается запугивать, чтобы подтолкнуть сегодня Украину к роковой ошибке - проведению переговоров.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала Эспрессо, отвечая на вопрос по поводу того, что звучат заявления, которыми Кремль готовит россиян к 10 летней войне с полным уничтожением Украины.

"Надо понимать врага. Сильной стороной Кремля и Владимира Путина всегда было умение "держать покерфейс" и чем хуже была игра, тем лучше он держал лицо, тем дерзче он блефовал и, к большому сожалению, очень часто ему это удавалось. И сейчас происходит именно такая ситуация", - отметил он.

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Дикий сказал, что заявление бывшего президента России Медведева о 10 годах войны и уничтожении Украины идет в контексте с ударом по детской больнице "Охматдет", ситуацией на фронте - враг несет страшные потери, но продолжает продвигаться. По его словам, все это вместе должно создать нам абсолютную ложную картину, что Россия готова к 10 летней войне, тратя большое количество людей и техники, продвигаясь шаг за шагом в Украине.

"Последний шанс России победить в этой войне заставить нас поверить в эту картинку. Эта картинка абсолютно не подкреплена реальными фактами, она совершенно фальшивая, но тем более уверенно они ее рисуют. Потому что если мы на это поведемся, тогда у них возникает шанс выиграть эту войну. Если мы поверим в войну еще в течение 10 лет, то тогда логично признать, что это слишком, мы это не выдержим и необходимо договариваться. Это именно то, чего они добивают", - подчеркнул Дикий.

По его словам, на самом деле у России нет ресурса не то, чтобы вести войну не то, что 10 лет, а даже и 5. Он отметил, что западные эксперты сделали вывод, что у России экономических запасов хватит на 3-4 года войны. При этом добавил, что человеческого ресурса в России якобы много, но уже есть интересные новые тенденции, когда мэрия Москвы готова платить по 24 тысячи долларов каждому москвичу, который подпишет контракт на так называемое "СВО". По его словам, раньше на фронт брали людей из отдаленных национальных окраин России Хакасии, Чувашии, Бурятии, а уже полгода назад выплаты участникам "СВО" уже были в Нечерноземье, то есть это еще не Москва, но уже этнически русские регионы, а теперь московская мэрия идет на серьезные выплаты для вербовки рекрутов.

"И по людям не такая уж и радужная картина, хоть пока запас еще есть. А когда мы смотрим по технике - упс, то там вообще: "Ой, что случилось", - сказал ветеран российско-украинской войны.

При этом отметил, что журнал The Economist пришел к выводам, что бронетехники россиянам хватит на год войны, по артиллерии ситуация еще хуже, а глава Центробанка России сказала публично, что у них проблемы с экономикой.

"То есть, на самом деле они не готовы к 10-летней войне", - подчеркнул Дикий.

По его словам, если Украина продержимся еще год, то точно победит. "Если мы не "сдуемся" в пределах года, то начнут "сдуваться" они, и наша победа будет абсолютно неизбежной. Речь идет именно об украинском тылу, потому что армия, как бы трудно ни было, точно продержится", - отметил он.

По его словам, военный аналитик Том Купер отмечает, что в хорошо подготовленных украинских бригадах соотношение потерь с россиянами 1 к 16, а в хуже подготовленных - 1 к 4.

"Извините, но если мы говорим об армии, в которой "плохие" части убивают четырех орков за каждого своего бойца, то здесь можно дальше не говорить выдержит ли армия. Да. Очень тяжело, но выдержит. Важно, чтобы не сдулся украинский тыл, который сейчас дожимают, готовят к переговорам, которые в этот момент выгодны только России. Потому что именно стране-агрессору критически необходима пауза, перерыв, чтобы перегруппироваться, накопить оружие и БК, подготовить людей и дальше нас добить. Потому что они знают, что иначе время уже работает против них", - сказал Дикий.

При этом подчеркнул, что, если россиянам не дать этого перерыва, то через год будет совершенно очевидно, кто побеждает в этой войне и с этой позиции уже можно к переговорам возвращаться. По его словам, россияне рисуют лживую картину ситуации, чтобы мы, посмотрев на нее, сделали "роковую ошибку и пошли сейчас на эти мирные переговоры и заморозку".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, российские государственные СМИ тиражировали заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Следовательно,пропаганда готовит россиян к длительной войне в Украине.

Институт изучения войны (ISW) отмечал, что российскую общественность убеждают, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение десяти лет.

В частности, Медведев заявил, что "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в Альянс в течение следующих десяти лет. Скандальный политик сделал вывод, что Украина "никогда" не вступит в НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, и поэтому "вполне возможно, что пресловутой "страны 404" также не будет существовать.

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