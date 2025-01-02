Мощного продвижения у россиян в январе не будет.

Российские захватчики в декабре понесли существенные потери и теперь в январе будут более "экономно" использовать свои войска на фронте. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

Эксперт пояснил, что увеличение российских потерь за декабрь можно объяснить именно из-за их тактики на фронте, потому что они "пытались максимально продвинуться, а уже потери считать позже, когда они займут определенные населенные пункты или определенные рубежи".

"Как мы видим, эта тактика не сработала. И сейчас россияне подсчитывают то, что у них есть, и конечно - будут пытаться, скажем так, более экономно расходовать, если можно так говорить о личном составе, эти войска, которые есть, перебрасывать дополнительные резервы и уже дальше продвигаться и выполнять те стратегические задачи, которые перед ними стоят", - сказал Жирохов.

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По его мнению, россиянам сейчас на фронте будет очень тяжело.

"И в ближайшее время какого-то продвижения в километры, которые мы видели за декабрь, очевидно что уже не будет. Какое-то продвижение в десятки, сотни метров будет, но такого мощного в январе я бы лично не ожидал, потому что, очевидно, что потери довольно существенные даже для россиян", - отметил Жирохов.

Война в Украине - потери РФ на фронте

Как сообщал УНИАН, в течение 2024-го года (31 декабря 2023 - 31 декабря 2024) потери российских захватчиков в личном составе составили ориентировочно 430 тыс. 320 человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. человек.

Главное управление разведки Минобороны Украины недавно перехватило разговор россиянина из Белгородской области, в котором он говорит об огромных потерях армии РФ на фронте.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", - говорит россиянин.

Как пишет Fortune, появляется все больше доказательств того, что российский военно-промышленный комплекс приближается к пределу после почти трех лет боевых действий в Украине.

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