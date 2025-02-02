Путин приказал отправить повестки резервистам: в DW объяснили, означает ли это мобилизацию

Согласно российским законам, военные учения длятся около двух месяцев и включают тренировки с оружием и техникой.

Правитель России Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для резервистов. Он заявил, что это необходимо для "повышения боевых навыков", пишет DW.

Повестки могут получить военнослужащие запаса до 50 лет, сержанты - до 60, старшие офицеры - до 65, а высший офицерский состав - до 70 лет.

Ежегодно в России проходят подобные учения, но с начала войны против Украины они стали более длительными. Кроме того, увеличен максимальный возраст призывников и штрафы за уклонение от сборов, которые теперь достигают 30 тысяч рублей (около 300 евро или 312 долларов). В российских соцсетях активно обсуждают, почему в этом году сборы начнутся раньше.

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Согласно российским законам, военные учения длятся около двух месяцев и включают тренировки с оружием и техникой. До войны против Украины эти сборы были формальностью, а из-за минимальных штрафов (500 рублей) их часто игнорировали.

Юрист Движения отказников России Артем Клига отметил, что с 2022 года учения фактически стали непрерывными: "На самом деле можно сказать, что военные учения, которые были предписаны в мае прошлого года, все еще продолжаются". По его словам, это может быть связано с "потребностью в людях" из-за "истощения российской армии".

Клига объяснил, что сборы являются дополнительным способом привлечения солдат к войне, ведь подписать контракт можно "изоляцией, хитростью или даже угрозами". Кроме того, они помогают повышать звание и специализацию военных, что упрощает мобилизацию. Он предостерег, что резервистов могут наказать, если они появятся на обучение, а потом уйдут. Однако пока ограничений на выезд из страны нет: "Люди могут без колебаний покинуть страну до прохождения медосмотра в призывной комиссии". В то же время он предупредил, что это может измениться, когда заработает единый цифровой реестр военнообязанных.

Бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин считает, что секретные положения указа могут касаться количества призывников и планов Минобороны. Он призвал не доверять заявлениям властей, что с учений никого не будут отправлять на войну.

"Напомню, что Национальная гвардия является правоохранительным органом на оккупированных российскими войсками территориях Украины", - отметил он. Также он вспомнил о ФСБ: "ФСБшники охраняют границы, но неоднократно участвовали в боях с украинскими вооруженными силами в Курской и Белгородской областях".

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины, но его интенсивность снижается, сообщил DW Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team. Несмотря на пополнение личного состава, российская армия не может компенсировать недостаток офицеров. Тем временем в Госдуме звучат призывы к подготовке к войне с "коллективным Западом". Заместитель председателя парламентского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил absatz.media, что Россия должна пополнить свои резервы, если Запад вступит в войну.

Ступин отметил, что обучение не является лишь сигналом для Запада, а связаны с желанием Путина ускорить боевые действия: "Поэтому он ускоряет набор кадровых солдат, не отпускает мобилизованных, а также использует резервистов".

Кадровый голод в России - последние новости

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему с передовой в Курской области исчезли солдаты КНДР. Вероятно, речь идет о перегруппировке северокорейских войск, а надеяться на их окончательное исчезновение не приходится, отмечает он.

Кроме того, в Курской области десантники взяли в плен российских морпехов. Оба оккупанты утверждают, что понятия не имели о зверствах своих "собратьев".

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