В Офисе президента объяснили роль Индии в этом процессе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что говорить о переговорах с Россией сейчас - это нонсенс.

"Потому что Российская Федерация настаивает на том, что она имеет право здесь убивать безнаказанно, заходить на территорию других суверенных государств, имеет право уничтожать суверинитет, субъектность, территориальную целостность государств, и имеет право не отвечать ни финансово, ни юридически за масштабные преступления, которые она совершает. Ну, это не позиция, при которой можно вести переговоры", - сказал он в эфире "24 Канала".

Подоляк подчеркнул, что с Россией договариваться невозможно, но ее можно принудить к определенным переговорным процессам и принудить на определенных условиях.

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"Для этого нужно соответственно перенести войну в большем объеме на территорию России, соответственно наносить на много больше ударов по территории России, получить гораздо больше техники, которая была бы применена и в рамках обороны, и в рамках наступательной войны", - отметил советник главы Офиса президента.

По его словам, если с партнерами эти вопросы удастся решить, то у нас будут инструменты давления на Российскую Федерацию. Он добавил:

"Если экономически Россия будет гораздо больше терять, чем она сегодня получает с глобальных рынков, то тогда мы сможем заставить Российскую Федерацию все же понять, что никакого положительного финала она не получит. Принудив ее к осознанию того, что чем дальше, тем для них будет хуже - тогда можно говорить о каких-то переговорах".

Подоляк объяснил, почему Индия важна в вопросе переговоров.

"Есть несколько стран мощных, объемных, которые позволяют России получать существенные доходы, даже несмотря на экономические блокады, экономические санкции. Среди этих стран Индия и Китай. Есть еще Бразилия, есть еще определенное количество арабских стран", - заявил советник.

Он утверждает, что именно через Индию Россия сегодня активно удерживает доходность, за счет которой финансирует эту войну.

"И безусловно, если Индия и другие страны будут немножко меньше, мягко говоря, сотрудничать с РФ, то тогда безусловно цена войны существенно возрастет для России. У нее будут дефициты не только ресурсные, которые она компенсирует за счет Ирана и Северной Кореи, но также и финансовые. И таким образом Россия будет не в состоянии держать дальше интенсивность войны", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Украина сейчас работает со странами "условного нейтралитета", которые позволяют России активно получить с глобальных рынков много доходности.

По словам Подоляка, Россия постепенно смещается в лагерь аутсайдеров. Он подытожил:

"Украине сейчас необходимо говорить публично о том, что происходит и говорить, что стратегически крайне невыгодно иметь отношения с РФ. Потому что она не заинтересована в существовании международного права и если вы поддерживаете Россию, которая заинтересована в хаотизации межгосударственных отношений, в доминировании насилия как концепции внешней политики, то и там, и там будут возникать войны. Более того, РФ очевидно будет инвестировать в разного рода террористические провокационные действия на разных континентах".

Война в Украине - роль Индии в урегулировании конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны России против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India, опубликованном в понедельник, 28 октября.

Комментируя заявление Моди о том, что тот готов работать для установления мира в Украине, Зеленский призвал действовать, потому что "любые предложения не должны заканчиваться словами".

Также Зеленский отметил, что второй "саммит мира" теоретически может состояться в Индии.

Ранее Моди заявил, что полномасштабная война между Украиной и Российской Федерацией должна завершиться мирным способом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак на днях в интервью Corriere Della Sera заявил, что после трех лет полномасштабной войны Украине становится труднее воевать, поэтому наше государство работает над проведением переговоров. Он отметил, что Курская операция показала миру слабость россиян.

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