Министр обещает повысить интенсивность ударов по складам с западным оружием.

В России грозятся усилить атаки на логистические центры и склады западного оружия в Украине после голосования Палаты представителей США о предоставлении стране американской помощи.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского Минобороны заявил, что его страна якобы "развеяла миф о превосходстве западных вооружений", а российские войска удерживают инициативу на линии фронта.

"Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия", - заявил он.

Помощь Украине от США: что известно

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала оказание военной помощи союзникам. "За" проголосовали 311 ее представителей.

В ответ бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал американцев "ублюдками", которые проголосовали за выделение "61 миллиарда кровавых долларов". Также он пожелал Соединенным Штатам "как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну".

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