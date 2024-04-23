В частности, поражено 15 районов сосредоточения российских оккупантов.

Украинская авиация в эти сутки ощутимо поджарила позиции российских захватнических войск.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

При этом, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, району сосредоточения вооружения и военной техники, району сосредоточения личного состава, средству противовоздушной обороны и одному другому важному объекту оккупантов.

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Украинская авиация: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Воздушных силах сказали, что украинские пилоты уже проходят завершающий этап обучения для управления истребителями F-16 в Соединенных Штатах Америки и в Дании.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что сейчас в Украине идет подготовка к развертыванию американских F-16. Он считает, что это может случиться уже в ближайшее время. По его словам, западные истребители могут быть вооружены ракетами JASSM с дальностью поражения до 450 километров.

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