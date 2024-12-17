Как отмечает автор статьи, в частности, потеря шахты в Покровске будет стоить Украине до половины ее будущего производства стали.

Учитывая намерения России захватить критически важную шахту в Покровске, союзники Киева должны выполнить свои обещания, и как можно скорее предоставить Украине всю ту помощь, которую она давно ожидает. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

"Критически важная шахта в Покровске на востоке Украины стала основным объектом усилий России, направленных на максимальное расширение территории. Сейчас российские войска находятся в 5 км от нее. Дроны-камикадзе поражают гражданские автомобили вокруг шахты, а на прошлой неделе компания Метинвест, которая владеет шахтой, закрыла и эвакуировала один из трех ее шахтных стволов. Сейчас мало надежды продержаться дольше, чем несколько дней. Ее потеря будет стоить Украине, которая находится в состоянии войны, до половины ее будущего производства стали", - отмечает автор.

Как отмечает Марк Чемпион, кроме добычи коксующегося угля, Покровск является целью по многим причинам: это важный железнодорожный и автомобильный узел для обеспечения украинских оборонительных линий, а также один из последних городов, оставшихся под контролем Украины в Донецкой области.

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"Лидеры Европы неоднократно заявляли, что поддержат Украину в достижении урегулирования. Тогда почему задерживается предоставление помощи? Такого урегулирования невозможно достичь до тех пор, пока Россия считает, что может одержать победу на поле боя", - отметил колумнист Bloomberg.

Он напоминает, что администрация Байдена спешит использовать всю доступную помощь, которая осталась в ее распоряжении, до инаугурации Трампа. Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить еще 650 млн евро в виде высокотехнологичных систем противовоздушной обороны Iris-T и Patriot, которые должны быть поставлены до конца года. Но есть большая разница между тем, что Европа обещает, и что она реально выполняет, пишет обозреватель.

"Особенно разочаровывает огромная разница между тем, что Европа пообещала, и тем, что она фактически предоставила. По подсчетам Кильского института, эта сумма составляет лишь 125 млрд евро. Изможденные защитники Киева нуждаются во всем оружии и боеприпасах, которые они могут сейчас получить. Украина отчаянно нуждается и стремится к окончанию войны, но для этого президент Владимир Зеленский должен иметь сильную позицию за столом переговоров. Сейчас у России нет стимулов для компромисса, поскольку она побеждает", - отмечает автор статьи.

Среди текущих проблем Украины с набором и содержанием личного состава есть ощущение, что западная поддержка - а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе, - становятся все более дефицитными, акцентирует он.

"Речь идет не о предоставлении Киеву потенциально провокационных новых категорий вооружений. Часть того, что нужно Украине, должно поступать из западных запасов и производителей, как, например, обещанная Шольцем система противовоздушной обороны. Но остальное может производить отечественная оборонная промышленность: Украина уже сейчас может производить большую часть того, что ей нужно для стабилизации линии фронта и оснащения новых батальонов - ей просто не хватает средств, чтобы это закупить. Дать средства нужно быстро - не для затягивания войны, а для ее завершения настоящими переговорами. Удержание или затягивание помощи сейчас - это не о мире, это о содействии вторжению", - резюмировал колумнист Bloomberg.