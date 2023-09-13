К тому же он высказал убеждение, что Кремль будет представлять серьезную угрозу для Запада даже после окончания войны против Украины.

Западу нужно готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что после ее окончания западным странам придется иметь дело с еще более враждебной Россией.

Такое заявление сделал в интервью агентству Reuters начальник генерального штаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека. Комментируя нынешнее украинское контрнаступление чешский военный подчеркнул, что не разочарован его темпами, вопреки существованию противоположных оценок.

"Так выглядит военное наступление, – сказал Ржека. – Это не как в кино про Вторую мировую войну. Это требует времени".

"В целом, думаю, что ни одна из сторон не способна в ближайшее время достичь заявленных целей, – высказал мнение военный. – Это не продлится несколько недель, это продлится долго. И важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев еще длительное время".

Оценивая помощь Чехии Украине, Ржека отметил, что его страна предоставила очень много, учитывая ее размеры, и то, чем располагают чешские вооруженные силы.

"Мы изучаем различные склады, планы и концепции и пытаемся определить, что еще можем предоставить. У нас все еще есть кое-что, включая тяжелую технику", - поделился военный.

Кроме того, Ржека выразил мнение, что Кремль будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после окончания военных действий в Украине.

Чешский военный отметил, что война в Украине заставила западных союзников более серьезно отнестись к бывшим странам СССР, которые были под контролем РФ.

Помощь Чехии Украине

С начала вторжения РФ в Украину, Чехия предоставила ВСУ боеприпасы, танки, бронемашины, ракетные установки и гаубицы. Ржека отметил, что у Чехии еще есть оружие на складах, которое она может предоставить Украине.

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