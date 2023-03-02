На работу в школы принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым преимущественно более 50 лет.

На временно оккупированной части Херсонщины в школах введены обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. "Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учеников является обязательным ношение униформы и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. "В основном им более 50 лет. Для легализации, согласно российскому законодательству, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Милитаризация образования на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 9 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что оккупанты принуждают жителей оккупированных территорий отдавать своих детей в "кадетские корпуса". По ее словам, захватчики делают это из-за значительных потерь на поле боя.

Обмудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что на оккупированных территориях появляются региональные отделения "Юнармии". Там украинских детей учат ходить строем и пользоваться оружием.

По данным Центра национального сопротивления, Россия подготовила 10-летнюю программу русификации украинской молодежи на захваченных территориях. Важную роль в плане оккупантов играет создание милитарных объединений по типу гитлерьюгенда во времена нацистской Германии.

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