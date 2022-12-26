Жданов подчеркнул, что Путин получает удовольствие от войны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин получает удовольствие от того, что льется кровь. Кремлевский диктатор может пойти на официальное объявление войны Украине, однако такое решение повлечет совсем другие процессы.

Как рассказал в интервью ТСН военный эксперт Олег Жданов, Путину нравится то, что происходит в Украине. И это, по его словам, очень страшно.

"Он получает удовольствие. Это самое страшное. Почему это самое страшное? Потому что в этом смысле у него нет тормозов, и действительно, от того, что там льется кровь рекой, он получает удовольствие. Это очень страшно. И страшно то, что Запад либо не хочет понимать этого, либо делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней наших граждан и наших военнослужащих. Вот в чем главная проблема", – объяснил эксперт.

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Жданов отметил, что это должно стать для Украины уроком на будущее: если хочешь мира – готовься к войне.

"Это должно стать нашей национальной идеей после победы над Российской Федерацией", – подчеркнул он.

По мнению Жданова, кремлевский диктатор может пойти на закрытие границ и официальное объявление войны Украине. Однако это может запустить совершенно другие процессы.

"Это надо было делать в марте месяце. Если бы он тогда это сделал, возможно, общество его бы поняло. Хотя тогда они все надеялись на вас, на вторую армию мира, которая может проиграть, только если НАТО в полном составе вмешается в эту войну", – продолжил эксперт.

В нынешних реалиях, по мнению Жданова, российское общество вряд ли готово идти на такую огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять всеобщую мобилизацию и тому подобное.

"Может, Путин еще размышляет об этом, но дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день, на мой взгляд, находится в состоянии ожидания очередного "черного лебедя", который может стать триггером для того, чтобы начались необратимые процессы, процессы развала самой Российской Федерации. Там же в некоторых регионах идут процессы, и они рассматривают вопрос, насколько им важно оставаться под руководством Москвы или, возможно, побороться за собственный суверенитет", – резюмировал Жданов.

Война в Украине: как будут развиваться события

WSJ пишет, что развязанная Россией война в Украине продолжится в следующем году, и грядущие несколько месяцев дадут критически важные подсказки относительно того, смогут ли российские оккупанты удержать захваченные территории. На дальнейший ход войны повлияют шесть факторов.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Кремль готовит население России к продолжению полномасштабной войны в Украине. Также обращается внимание, что результаты предпраздничных опросов россиян демонстрируют их "готовность" отдавать свою жизнь за путинскую власть.

В то же время военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан считают, что ближайшие месяцы развязанной Россией войны будут самыми тяжелыми для Украины. Жданов предупредил, что нам придется вести наступательные действия, что всегда сопровождается большими потерями.

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