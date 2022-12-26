Президент Российской Федерации Владимир Путин получает удовольствие от того, что льется кровь. Кремлевский диктатор может пойти на официальное объявление войны Украине, однако такое решение повлечет совсем другие процессы.
Как рассказал в интервью ТСН военный эксперт Олег Жданов, Путину нравится то, что происходит в Украине. И это, по его словам, очень страшно.
"Он получает удовольствие. Это самое страшное. Почему это самое страшное? Потому что в этом смысле у него нет тормозов, и действительно, от того, что там льется кровь рекой, он получает удовольствие. Это очень страшно. И страшно то, что Запад либо не хочет понимать этого, либо делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней наших граждан и наших военнослужащих. Вот в чем главная проблема", – объяснил эксперт.
Жданов отметил, что это должно стать для Украины уроком на будущее: если хочешь мира – готовься к войне.
"Это должно стать нашей национальной идеей после победы над Российской Федерацией", – подчеркнул он.
По мнению Жданова, кремлевский диктатор может пойти на закрытие границ и официальное объявление войны Украине. Однако это может запустить совершенно другие процессы.
"Это надо было делать в марте месяце. Если бы он тогда это сделал, возможно, общество его бы поняло. Хотя тогда они все надеялись на вас, на вторую армию мира, которая может проиграть, только если НАТО в полном составе вмешается в эту войну", – продолжил эксперт.
В нынешних реалиях, по мнению Жданова, российское общество вряд ли готово идти на такую огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять всеобщую мобилизацию и тому подобное.
"Может, Путин еще размышляет об этом, но дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день, на мой взгляд, находится в состоянии ожидания очередного "черного лебедя", который может стать триггером для того, чтобы начались необратимые процессы, процессы развала самой Российской Федерации. Там же в некоторых регионах идут процессы, и они рассматривают вопрос, насколько им важно оставаться под руководством Москвы или, возможно, побороться за собственный суверенитет", – резюмировал Жданов.
Война в Украине: как будут развиваться события
WSJ пишет, что развязанная Россией война в Украине продолжится в следующем году, и грядущие несколько месяцев дадут критически важные подсказки относительно того, смогут ли российские оккупанты удержать захваченные территории. На дальнейший ход войны повлияют шесть факторов.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Кремль готовит население России к продолжению полномасштабной войны в Украине. Также обращается внимание, что результаты предпраздничных опросов россиян демонстрируют их "готовность" отдавать свою жизнь за путинскую власть.
В то же время военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан считают, что ближайшие месяцы развязанной Россией войны будут самыми тяжелыми для Украины. Жданов предупредил, что нам придется вести наступательные действия, что всегда сопровождается большими потерями.