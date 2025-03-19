"Тамада", который воюет с первых дней войны, говорит, что мотивация у него не исчезла.

На фронте сейчас не хватает выносливых людей, которые бы стойко выдерживали реалии войны, утверждает военный Андрей с позывным "Тамада", который в составе 40 отдельной бригады береговой обороны защищает правый берег Херсонщины. Об этом говорится в публикации Укринформа.

"Тамада" рассказал, что он из Умани, до полномасштабной войны был строителем, "бронь даже имел".

"Но в первый день пошел в военкомат. Домашних перед фактом поставил. За выходные все согласовал, а в понедельник - уже в армию. Дома говорят, мол, ты же к стоматологу не успел! Сказал, что успею. Так еще и не сделал зубы", - рассказал военный.

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Говорит, что с тех пор так и не имел полноценного отпуска, только "забегал к родным на несколько дней".

"Спокойствие дорого стоит... Плохо, что этого не понимают на гражданке. Мы просто горячие. Вообще, думаю, как приеду домой, так уже через 10 дней будет хотеться обратно. Я был как-то там пару дней: душ с бесперебойной водой, унитаз! На кровати не мог заснуть, потому что привык, как леопард на ветке", - поделился боец.

Он заверил, что мотивация у него не исчезла, но в целом на войне выносливых людей не хватает:

"Работы много. Побольше бы ребят "с яйцами", а не "с яичками". Потому что как только доезжаем туда, где жарко, сразу начинается "ой, ай"... Здесь что, детский сад?".

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ попытается начать наступление в Сумской области. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, россияне пытаются зайти с Курщины на территорию Украины и прорваться там через ряд населенных пунктов, в частности Басовку. Эксперт считает, что цель врага - окружить наши плацдармы со стороны Сумской области.

18 марта российские "военкоры" заявили, что украинская армия якобы пошла в наступление на российскую территорию. По их словам, Силы обороны начали стягивать технику и личный состав к участку границы, где сталкиваются Белгородщина и Курщина, чтобы прорваться в Краснояружский район. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтвердили эту информацию.

Также стало известно, что украинские бойцы сорвали штурм РФ на Покровском направлении. Операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сорвали штурм российских войск, уничтожив два танка Т-72. Как известно, Т-72 - наиболее массовый танк в армии РФ.

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