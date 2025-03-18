После точного удара в одном из танков сдетонировал боекомплект.

Операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины сорвали штурм российских войск на Покровском направлении, уничтожив два танка Т-72. Видео работы операторов FPV-дронов распространил официальный канал СБС.

Как отмечается, во время аэроразведки в зоне ответственности подразделения было обнаружено два танка, которые пытались двигаться в сторону позиций ВСУ. Для их уничтожения Flying Skull немедленно поднял в воздух FPV-дроны.

После точного поражения в одном из Т-72 сдетонировал боекомплект. Другую машину украинские пилоты остановили точными ударами в моторно-трансмиссионное отделение. Загорелся пожар и танк полностью выгорел.

Как известно, Т-72 - наиболее массовый танк в армии РФ. Одна из его самых серьезных уязвимостей связана с плотным расположением боекомплекта в подбашенном пространстве. Поэтому часто при пробивании брони, точном сбросе с БПЛА или попадании в открытый люк FPV-дрона боекомплект детонирует и танк уничтожается вместе с экипажем.

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Как сообщал УНИАН, пилоты FPV из спецподразделения Главного управления разведки МОУ "Кабул 9" результативно поработали на Запорожском направлении. Согласно сообщению ГУР, благодаря дрону Black Fury бойцы нанесли успешный огневой удар по ремонтной базе с десятками единиц вражеской техники. Среди пораженных и уничтоженных целей, в частности ЗРК "Стрела-10" и БМ-21 "Град".

Перед тем Силы обороны Украины нанесли успешный удар по месту отдыха личного состава спецподразделения "Ахмат" ВС РФ вблизи села Новые Юрковичи на Брянщине. Под завалами оказалось много кадыровцев

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