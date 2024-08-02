Главное для украинцев - прорваться через первый эшелон ПВО вдоль границы. А дальше - лети, куда вздумается.

Успешные атаки украинских беспилотников в глубине российской территории свидетельствуют о значительной деградации системы противовоздушной обороны в России. Об этом изданию Business Insider рассказал эксперт по России в американском Институте изучения войны (ISW) Джордж Баррос.

Он отметил, что украинские летательные аппараты начали проникать туда, куда в теории их не должны были пропустить. "Российская противовоздушная оборона должна была очень легко их уничтожить", - подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в Украину противовоздушная оборона России была грозным противником для украинской авиации. Россияне сбивали украинские самолеты и ракеты, в значительной степени лишая Украину доступа к воздушному пространству России.

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Но со временем противовоздушная защита России стала "растянутой", что и дало Украине новые возможности. По его словам, Россия "пренебрегла защитой территорий", которые не находятся рядом с Украиной. Тогда, начиная с весны 2024 года, Украина смогла вывести из игры противовоздушную оборону России "очень сознательно".

Многие российские системы противовоздушной обороны были повреждены и уничтожены Украиной, и теперь ВСУ атакуют объекты, которые ранее были недосягаемыми. Эксперт отмечает, что сейчас для Украины главной проблемой является пробиться через приграничные районы РФ, насыщенные ПВО, а уже дальше территория агрессора "не является должным образом защищенной".

Ярким свидетельство этого Баррос называет апрельский удар по Татарстану, который находится более чем в 1200 км от Украины. Небольшой самолет, переделанный украинцами в дрон-камикадзе, смог преодолеть такое огромное расстояние беспрепятственно.

"Этот инцидент был очень показательным и показал, что россияне, вероятно, расположили свои средства противовоздушной обороны таким образом, чтобы они имели хорошее покрытие на непосредственном театре вокруг Украины. Но за его пределами у них этого нет", - сказал Баррос.

В ISW заявили, что украинские удары по российским НПЗ "продолжают оказывать давление на зонтик противовоздушной обороны России и заставляют российское военное командование определить приоритетность выделения ограниченных средств противовоздушной обороны для прикрытия, по его мнению, важных целей".

Удары по российской территории: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 27 июля украинские дроны ударили по вражеским военным аэродромам "Энгельс" в Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской и "Оленья" в Мурманской. Также был атакован нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Известно, что на аэродроме "Оленья" были повреждены два дальних сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Также мы рассказывали, что в июле Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. Как пишет Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками дальнего радиуса действия.

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