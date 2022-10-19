Как утверждают в СтратКоме ВСУ, если военнослужащий не хочет находиться на первой линии фронта, он должен заплатить и его отвезут в тыл.

Командиры российских оккупационных войск организовали бизнес на войне в Украине и предлагают своим бойцам на передовой передохнуть в тылу за несколько тысяч рублей в сутки.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Если военнослужащий не хочет находиться на первой линии фронта, он должен заплатить и его увезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и ежечасно пребывание в окопе может стать последним", – говорится в сообщении.

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По данным СтратКома ВСУ, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят 5 тысяч рублей в сутки. Сумма довольно не маленькая, но она рассчитана на то, чтобы все сразу не сбежали с передовой в тыл.

Таким образом российские командиры хотят получить большую сумму денег, которую им обещали Шойгу и Путин перед отправкой в Украину. Интересы рядовых военнослужащих в этой ситуации не учитываются.

Война в Украине: что происходит в армии РФ

По состоянию на утро 19 октября в Украине ликвидировано 66280 российских оккупантов. В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор потерпел на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Военнослужащий батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что боевая способность оккупантов ухудшается. В мае они еще имели преимущество наступления в Севедоронецке и Рубежном, ловко маневрировали танками с ротами снайперов, минометчиков и работали слаженно. Однако сейчас качество их сотрудничества ухудшилось, хотя количество обстрелов не уменьшилось.

Чтобы изменить картину на фронте, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. В американском Институте изучения войны считают, что неравномерное проведение частичной мобилизации в РФ влечет социальные разломы, которые подталкивают российское информационное пространство к дальнейшей маргинализации общин этнических меньшинств.

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