Власти города сделали все возможное, чтобы убедить жителей остаться в городе.

Несмотря на постоянные российские ракетные обстрелы Харькова, город старается жить нормальной жизнью и адаптируется к новым нормам - кафе остаются открытыми, проходят свадьбы, студенты празднуют окончание учебы.

Как пишет The Times, жители города не сдаются. "Это дух Харькова", - сказал мэр города Игорь Терехов. - "Очень важно, что Харьков продолжает жить, несмотря на все ракетные обстрелы".

До вторжения население Харькова составляло 1,4 миллиона человек, а с учетом студентов и временных рабочих - до двух миллионов. Сегодня население составляет чуть более миллиона человек. Однако власти города сделали все возможное, чтобы убедить жителей остаться – снизили налоги для предприятий и предоставили бесплатный общественный транспорт, а также бесплатное ежедневное питание для наиболее уязвимых слоев населения Харькова

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Еще одна проблема постоянных обстрелов – образование. Школы в Харькове закрыты с самого начала вторжения, и большинство детей учатся онлайн.

"Трудно учиться, когда на улице взрывы", - говорит один из учеников, Никита. "Ты чувствуешь себя выгоревшим и апатичным, и тебе ничего не хочется делать".

В то же время образовательные учреждения в городе постепенно перемещают под землю, пишет Times. На нескольких станциях метро были открыты импровизированные классы, а в сентябре город планирует открыть несколько новых подземных школ. Культурные мероприятия также проводятся в подвалах и бомбоубежищах.

Для сторонних наблюдателей такие события могут показаться удручающими, но для местных жителей они являются долгожданным свидетельством того, что их город постепенно адаптируется к новым реалиям, говорится в статье.

"Когда мы слышим о таких вещах, мы радуемся, потому что для нас это возможность не покидать наш город, не покидать наши дома и продолжать жить здесь. Нам просто нужно по-другому строить свою жизнь", - говорит жительница города Полина Черненко.

Рынок жилья в городе так же продолжает функционировать, хотя стоимость недвижимости сейчас вдвое ниже, чем до вторжения России.

"Я согласна, что может показаться странным покупать недвижимость во время войны, но жизнь продолжается. И мы все верим в наши вооруженные силы", - говорит Елена, которая недавно купила квартиру на окраине Харькова.

Эта смесь стойкости и смирения характерна не только для Харькова, пишет The Times. В пятницу днем российская ракета попала в жилой дом в центре Днепра. а всего в двух кварталах от этого места люди продолжали сидеть в кафе.

"Мы слышали ракету над нами еще до того, как она упала", - сказала официантка. "Но все привыкли к тому, что такие вещи случаются. Конечно, это печально, но что мы можем сделать? Это наша реальность. Мы не можем провести всю жизнь в бомбоубежищах".

Удары РФ по Харькову - последние новости

30 июня российские войска нанесли удар по Харькову, по терминалу "Новой почты". Отмечалось, что работники в момент "прилета" разгружали посылки. Известно, что один человек погиб, среди пострадавших - восьмимесячный мальчик.

23 июня оккупанты нанесли очередной удар по Харькову, тоже использовав управляемые авиабомбы. В результате в городе начались перебои со светом, остановилось метро.

Днем ранее, 22 июня, Россия ударила по жилому дому в Харькове. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли, более 50 получили ранения.

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