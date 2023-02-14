Глава Луганской ОВА отметил, что в районе Кременной оккупанты использовали тяжелую технику.

Российские военные для наступления под Кременной используют тяжелую технику. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников.

"На Сватовском направлении ситуация стабильная, а вот на Кременском и Белогоровском россияне постоянно пытаются прорвать оборону наших защитников", - рассказал глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

При этом он отметил, что россияне для наступления в районе Кременной использовали тяжелую технику, но все их попытки отбили защитники Украины.

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"В Макеевке до последнего времени оставалось около 20 человек, сейчас после усиления обстрелов со стороны врага - шестеро. Понемногу люди соглашаются уезжать", - отметил Гайдай.

Кроме того, он сообщил, что бойцы ВСУ заметили грузовик с мобилизованными россиянами, которых везли на фронт, но к тому моменту ВСУ освободили территорию от захватчиков, поэтому многие россияне попали в плен.

Также Гайдай рассказал о жуткой находке в лесополосе под Счастьем. По его словам, там обнаружили тело женщины без головы, у нее была татуировка на шее в виде трезубца.

Ситуация в Луганской области - что известно

13 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россяине готовятся к наступлению, и проводят небольшие атаки. По его словам, у оккупантов много техники и резерв живой силы.

14 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжил сосредотачивать усилия на ведении наступления на Лиманском, Купянском, Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, но противник несет серьезные потери.

Кроме того, Гайдай сообщил, что в области в ближайшие дни ожидаются массированные атаки оккупантов, потому что захватчики хотят выполнить приказ президента РФ Владимира Путина.

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