Олег Синегубов отметил, что оккупанты пытаются атаковать, но несут потери.

Российские оккупанты могут пойти в наступление в Харьковской области. Захватчики усиливают присутствие на линии фронта.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", - заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

При этом он указал, что россияне пытаются атаковать на линии фронта, которая проходит по Купянскому направлению, и несут потери.

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"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, врага пытается не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры, и мы не исключаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", - подытодил Синегубов.

Новое наступление России - что известно

Аналитики американского Института войны считают, что у России нет достаточной боевой мощи для успешного нового большого наступления на Украину.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны считают, что россияне пойдут в наступление на трех направлениях - в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое масштабное наступление российских войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

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