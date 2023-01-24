Российский генерал признался, что система РФ не была готова к реалиям мобилизации.

Валерий Герасимов, которого две недели назад назначили командовать оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боевых действий в Украине. Он заявил, что Россия не была готова к отправке "мобиков" на фронт.

"Ныне под руководством генерального штаба проводится "специальная военная операция" в Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала", - заявил российский генерал в интервью aif.ru.

При этом он повторил кремлевский нарратив о том, что России противостоит "весь коллективный Запад". По его словам, для "стабилизации" ситуации, "защиты новых территорий" и наступления россиян пришлось применить "частичную" мобилизацию, чего не было со времен Второй мировой войны.

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"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – рассказал Герасимов.

Также он заверил, что "пушечное мясо" Кремля "принимает все меры по достижению целей СВО" и делает все для обеспечения военной безопасности РФ, "исходя из существующих военных угроз".

Война в Украине и смена руководства войск РФ - что известно

После ряда неудач на украинском фронте в России Сергея Суровикина сняли с должности командующего, а вместо него назначили начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов считает, что подобные кадровые изменения у россиян говорят о необходимости совмещения системы управления и системы руководства войсками РФ.

По состоянию на 24 января бойцы ВСУ ликивидировали 122 170 российских военных.

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