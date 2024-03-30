Украинские воины, в частности, попали в четыре радиолокационных станции противника.

В Украине потери РФ на 30 марта возросли - украинские воины за сутки ударили по 11 районам сосредоточения российской техники, вооружения и личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики поразили одно вражеское артиллерийское средство, два средства противовоздушной обороны, один пункт управления, один район сосредоточения личного состава и четыре радиолокационных станции, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.

Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил, что противники в течение суток пытались атаковать наших защитников на ряде направлений. В частности, "горячо" было на Новопавловском направлении - там противники более 30 раз пытались прорвать оборону украинцев.

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"Новопавловская ось: Силы обороны Украины продолжают блокировать врага возле Красногоровки, Победы, Новомихайловки и к востоку от Водяного (Донецкая область)...", - отметили в Генштабе.

Также очень неспокойно было на Авдеевском направлении - там наши воины 16 раз отразили вражеские атаки в окрестностях населенных пунктов Невельское, Первомайское, Уманское и Бердичи.

В центре внимания война в Украине - новости, которые стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются продвинуться вперед на ряде направления фронта в Украине и получают достойный отпор.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко 29 марта заявил, что противнику сейчас принципиально важно захватить город Часов Яр (Донецкая область). По его словам, захватчикам не удается продвинуться к этому населенному пункту.

РФ уже понесла огромные потери на украинской земле. Общие потери РФ на 30 марта 2024 года в Украине уже составляют приблизительно 437 390 противников.

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