Украинские военные отрабатывают навыки ведения боя в населенных пунктах.

Украинские военные проходят обучение в Великобритании. Бойцы ВСУ развивают навыки для ведения боев в условиях населенного пункта.

"В ходе учений мирового уровня под пристальным присмотром инструкторов британской армии применяются комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже рабочими собаками", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Генштаб показал яркие кадры, снятые на учениях украинских бойцов в Британии.

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Обучения бойцов ВСУ - что известно

Украинские военные постоянно проходят обучение в западных странах для повышения своих навыков. Так, в конце 2022 года Великобритания заявила, что расширит программу подготовки бойцов ВСУ, чтобы обучение могли пройти десятки тысяч солдат.

16 января текущего года США и Великобритания объявили о начале новых учебных программ для украинских военнослужащих в связи с разнообразием видов предоставляемого оружия.

Кроме того, 18 января стало известно, что бойцы ВСУ находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силли, куда они прибыли для обучения на зенитных ракетных комплексах Patriot.

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