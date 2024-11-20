Когда начнутся соответствующие операции с их применением, можно будет увидеть, чего они стоят.

Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадный генерал Игорь Скибюк заявил, что боеспособность северокорейских подразделений в Курской области, учитывая их спецификацию, весьма сомнительна.

В эфире телемарафона он отметил, что сейчас нет оснований считать, что войска КНДР представляют опасность для украинских защитников. По словам генерала, бойцы Сил обороны чувствуют себя на Курщине уверенно.

"ВСУ ежедневно уничтожают более тысячи (военных РФ - УНИАН), то есть это условно на 10 дней ресурс. Мы достаточно уверенно чувствуем себя в Курской области. Когда начнутся соответствующие операции с их применением и наше противодействие, мы увидим, чего они стоят. Это просто еще плюс 10 тысяч солдат, и ничего опасного я от них не ожидаю", - подытожил Скибюк.

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Войска КНДР в войне против Украины

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправил в Россию трех своих генералов. Кроме Ким Ен Бока, сообщают о генерал-полковнике Ри Чанг Хо, заместителе начальника Генерального штаба, главе Главного разведывательного бюро, а также о генерал-майоре Син Кум Чхоле, начальнике Главного оперативного управления.

WSJ отметил, что генерал-полковник Ким, который формально является заместителем начальника генерального штаба армии, будет отвечать за интеграцию северокорейских войск с россиянами, получение опыта ведения боевых действий и создание канала для будущего развертывания.

Стоит добавить, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в целом из Северной Кореи в Россию могут прибыть до 100 тысяч солдат в рамках соглашения между странами

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