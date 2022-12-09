Увеличение мобилизованных наблюдается в Мозыре, Гомеле и Могилеве.

В Беларуси в городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше мобилизованных военных РФ.

Как говорится в сводке Генерального штаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

В Генштабе отметили, что "в городах Мозырь, Гомель и Могилев зафиксировано увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных".

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При этом, в отдельных регионах Российской Федерации продолжаются мероприятия по мобилизации. Так, в частности, военнообязанным в Самарской области продолжают приносить повестки.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек. После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. Сообщалось о больших очередях на границе с Грузией. Также были мгновенно раскуплены авиабилеты в Турцию, Армению.

Позже Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных.

Позже начала поступать информация, что в российские ЧВК вербуют заключенных во всех регионах РФ.

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