Роман Свитан отметил, что россияне забуксовали на фронте и пустили в ход ракеты.

Российские оккупанты начали использовать самолеты, потому что застряли на фронте. На двух направлениях захватчики переходят в оборону, а на двух – в наступление.

"Россияне загрузили по линии фронта, загрузили в Донецкой области, загрузили в Луганской области, части Харьковской, то есть они продвинуться не могут. Сейчас весенние распутица началось, где-то месяц двигаться точно нельзя. Переводят Запорожский и Херсонские фронта в режим обороны, начинают рассредоточиваться в глубь - то есть готовятся к обороне по двум фронтам, по двум пытаются наступать", - рассказал военный эксперт Роман Свитан.

При этом он указал, что россияне начали использовать авиацию, чтобы "поднять градус нанесения боевого поражения", но эти попытки не имеют успеха, а ракеты сбиваются, не достигая цели. По его словам, в Украине звучали воздушные тревоги, потому что россияне поднимали истребители, которые могут нести ракеты "Кинжал".

"МиГ-31к, который может нести "Кинжалы", может подыматься в рамках учебно-тренировочных контрольных полетов, но тем не менее подъем такого самолёта может быть расценен как предварительная атака. "Кинжал" - ракета скоростная, очень быстро доходит до Украины и идет по аэробаллистической траектории, поэтому может попасть, куда попадет. В связи с этим включают режим тревоги. Россияне выполняют определенные боевые действия, причем просто так бы они этого не делали, потому что это дорого", - объяснил Свитан.

Также эксперт указал, что россияне используют авиационную составляющую из-за нехватки снарядов и проблем на фронте.

Воздушные тревоги в Украине - что известно

14 марта в Украине масштабную воздушную тревогу объявляли пять раз из-за российской авиации вдоль наших границ.

15 марта в Украине также началось с воздушной тревоги, позже в Харькове и области прогремели взрывы. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате "прилета" пострадали интернат и жилой дом.

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