Эксперт подчеркнул, что Путин не может позволить себе продолжать воевать до бесконечности.

В России снова заговорили о мирных переговорах с Украиной. Этот момент прокомментировал политтехнолог и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина – Аббас Галлямов.

"Я не вижу какого-то подвоха в этих заявлениях Путина, ведь он хочет, чтобы все закончилось. Но он хочет, чтобы все закончилось фиксацией его "победы". Он не может воевать до бесконечности, война подтачивает его ресурсы, толкает ситуацию в направлении революции. Если он не закончит войну в какой-то приемлемый срок, то рано или поздно это закончится тем же, чем для России закончилась Первая мировая. Длительная окопная война не отвечает его интересам. Но, конечно же, ему надо "победить", он не может себе позволить уйти без "победы". Ему нужно что-то, что он принесет своим избирателям, и это должно быть убедительным, чтобы ему поверили", – пояснил он в интервью УНИАН.

Эксперт подчеркнул, что Путин не может позволить себе продолжать воевать до бесконечности.

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"Но он и не может позволить себе остановить войну сейчас, не принеся домой какую-то "победу". Следствием этой его позиции и являются его декларации о переговорах, о том, что Стамбульский формат хороший", – добавил Галлямов.

Мирные переговоры между Украиной и РФ: вы могли это пропустить

Турция предложила России и Украине свой проект "мирного" договора. Среди пунктов – замораживание войны по существующей линии фронта, а также гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года и обмен пленными по формуле "всех на всех".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал этот план. Он подчеркнул, что завершение войны должно происходить на основе украинской "Формулы мира". По его словам, другие "планы" лишь свидетельствуют о желании продолжить войну через замораживание, эскалацию и сохранение российского агрессивного режима.

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