Пока войска будут сдерживать агрессора и восстанавливать наступательный потенциал, нужно решить еще ряд задач.

В 2024 году ВСУ будут находиться в стратегической обороне. Это время стоит использовать не только на восстановление потенциала украинской армии, но и на поиск новых тактических решений для поля боя. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный аналитик Мик Раян в интервью для "Телеграфа".

"Думаю, что 2024 год будет в основном посвящен стратегической обороне ВСУ с целью восстановления сил. Мобилизация будет иметь решающее значение для этого. Также необходимо перевооружение, а для этого — огромные поставки боеприпасов, которые, надеюсь, произойдут после одобрения американцами законопроекта, включающего пакет помощи Украине на 60 миллиардов долларов," - заявил он.

По словам Раяна, кроме этого есть еще ряд оперативных проблем, которые предстоит решить украинским военным. Он отметил, что сейчас с этими вопросами не разобрались обе стороны. В частности аналитик называет следующие проблемы, с которыми предстоит разобраться:

Видео дня

интеграция старых и новых военных технологий;

адаптация массовых операций и рассредоточенных действий к условиям современной войны, чтобы свести к минимуму возможность раннего выявления подготовки наступления;

удешевление средств ПВО для борьбы с ракетами и беспилотниками;

поиск правильного баланса между дальнобойными ударами и ближними боями;

поиск тактики прорыва эшелонированной обороны.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Зеленский приказал обеспечить ВСУ оружием против вражеских дронов. Президент требует систематического внедрения на практике технических решений, в которых нуждается фронт.

Также мы рассказывали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне посетил фронт в районе Купянска и Авдеевки. Военные говорят, что вскоре россияне почувствуют на себе результаты этой поездки.

Вас также могут заинтересовать новости: