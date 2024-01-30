Для этого Киеву нужно не только чисто оборонительное оружие, но и такое, которое будет препятствовать поставкам российской армии.

Западные союзники рекомендуют Киеву ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, сейчас имеет ограниченные возможности действий на поле боя. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает TVN24.

По словам Павела, для этого Киеву нужно не только чисто оборонительное оружие, но и такое, которое будет препятствовать поставкам российской армии, например, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также самолеты F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что настало время для переговоров", - добавил глава государства.

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Кроме того, Павел отметил, что Европа должна быть рассматривать возможность того, что Дональд Трамп выиграет выборы и очень быстро заключит соглашение с Владимиром Путиным, которое может быть совершенно невыгодным для Украины и Европы.

"Речь не идет не о подрыве трансатлантических связей, не о том, чтобы ставить под сомнение Соединенные Штаты как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит много вещей по-другому", - подчеркнул Павел.

Заявления Павела о войне в Украине

Ранее Павел заявил, что в войне России с Украиной в 2024 году произойдут значительные сдвиги. Это будет связано с выборами в РФ и Соединенных Штатах Америки.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", – сказал Павел.

Чешский лидер отметил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов одержит победу диктатор Владимир Путин, то в США результат не такой однозначный.

Также он отметил, что Украина пока не в той ситуации, чтобы иметь возможность полностью изгнать Россию со своей суверенной территории, по крайней мере в обозримом будущем. Поэтому, по его мнению, демократические государства должны стараться помочь ей достичь наилучшего возможного результата.

Кроме того, чешский лидер назвал верхом высокомерия заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, по словам Павла, признал, что Россия может вести переговоры с Украиной при условии, что нынешнее украинское руководство исчезнет со сцены.

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