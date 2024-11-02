РФ продолжает наступать.

России удается "отгрызать" куски украинской территории и постоянно идти в наступление, потому что в Украине нет единства, как в начале широкомасштабного вторжения. Такое мнение Radio NV высказал командир 1-го отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов с позывным Перун.

"Для того, чтобы мы могли быть сильными, нам надо единство. И, к сожалению, сейчас его нет. Поэтому и удается России отгрызать какие-то куски и идти постоянно в наступление… Сейчас, к сожалению, война где-то на Донбассе, война в Украине где-то в стороне проходит… Если мы снова не объединимся, то война не закончится на Донбассе. Война будет идти дальше", - уверен он.

Говоря о ситуации возле Курахово в Донецкой области, боец перечислил в чем армия РФ превосходит:

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"Во-первых, у противника увеличилась активность его FPV-дронов и вообще средств аэроразведки. Противник переигрывает нас в небе в средствах дальней разведки, я имею в виду крылья. Это, скажем, та компонента, которая у нас почему-то очень слабая. Противник переигрывает нас на поле боя с точки зрения количества пехоты… То есть у него прежде всего преимущество в личном составе. Он сует. Этот личный состав подкреплен более качественными средствами разведки, благодаря которым, к сожалению, противник доминирует".

Бои за Курахово - актуальное

Напомним, моииторинговый проект DeepState сообщил, что российские войска усилили давление на город Курахово Донецкой области с новых направлений, и это ставит под угрозу логистику.

Отмечалось, что армия РФ задействовала огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта возле города Курахово.

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