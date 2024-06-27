Он отметил, что июль будет непростым.

Сколько еще продлится российское летнее наступление, и можно ли говорить о том, что сейчас усилия оккупантов находятся на пике, в эфире Radio NV рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Так, эксперт отметил, что, по его мнению, сейчас наблюдается выход на пик возможностей врага.

"Оно (наступление) уже существенно не может увеличиться, вырасти, и ему не дадут вырасти, в частности из-за ударов по территории России. <...> Собственно говоря, [надо] продолжать оборонительные действия и улучшать обеспечение. Я думаю, что это нам будет удаваться лучше, тенденции для этого, по крайней мере, есть, и для того, чтобы остановить российское наступление так же. Хотя еще нам придется пройти непростой период в течение июля, я думаю", - отметил Мусиенко.

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Ситуация на фронте - новости

Ранее капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук рассказал, что российские войска продвинулись на Старомихайловском направлении фронта сразу на двух участках, на Купянско-Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои.

В то же время на Харьковском направлении ВСУ перехватывают инициативу.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий назвал два военных преимущества, которые еще пока остаются у россиян - количество солдат, и удары авиабомбами.При этом он считает, что по человеческому фактору Украина может выйти на партитет, если "дожмет процессы по мобилизации", а по КАБах и ФАБах проблема остается критической, только пока не прилетели F-16.

Аналитик также отметил, что осенью Украина имеет "абсолютно реальный шанс переломить ход войны в свою пользу".

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