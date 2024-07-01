Противники сейчас отдают предпочтение последовательным наступательным операциям, подчеркнули американские аналитики.

Российский диктатор Владимир Путин "сформулировал теорию победы" в войне против Украины, она предполагает, что оккупационные силы РФ могут продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, не позволяя украинцам проводить успешные контрнаступательные операции и "одерживать победу" в противостоянии на истощение против наших воинов.

Российское военное командование сейчас предпочитает последовательные наступательные операции, которые могут помочь что-то получить постепенно, а не проведение широкомасштабного наступления, которое имеет целью достижение значительных операционных успехов благодаря быстрому маневру, говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Путин и российское военное командование, ...похоже, признают реальность того, что российским войскам, возможно, придется преследовать отдельные оперативные цели в течение многих месяцев, если не лет", - отметили аналитики.

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В ISW считают, что для противодействия Путину и избежания затягивания войны западные государства должны поспешить предоставить Украине необходимую поддержку для проведения контрнаступательных операций.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Российские оккупанты пытаются двигаться вперед на украинской земле, в частности на части Донбасса. Аналитики DeepState поделились, что захватчики смогли продвинуться в Донецкой области. Продвижение врага зафиксировано в Евгеновке, а также в районе Сокола и Новоалександровки.

Украинские воины дают достойный отпор россиянам - активно уничтожают их живую силу. Общие потери РФ на 30 июня 2024 года составляют примерно 542700 оккупантов.

По мнению бывшего посла Германии в Москве и бывшего вице-президента немецкой Федеральной службы разведки Рюдигера фон Фрича, сейчас Владимир Путин "абсолютно не заинтересован в прекращении этой войны", потому что ожидает, что его агрессия против украинского государства "в конце концов будет вознаграждена".

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