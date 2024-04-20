По меньшей мере в двух регионах горят стратегические объекты.

В ночь на субботу, 20 апреля, беспилотники самолетного типа атаковали восемь российских областей.

Как сообщает минобороны РФ, ПВО оккупантов якобы уничтожила и перехватила 50 БПЛА:

двадцать шесть - над территорией Белгородской области;

десять - над территорией Брянской области;

восемь - над территорией Курской области;

два - над Тульской областью;

по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Впрочем, несмотря на утешительную сводку об уничтожении БПЛА, некоторые "птички" все же достигли целей. Российские СМИ сообщают о поражении нефтебазы в Смоленской области. На кадрах видно, что в результате атаки произошел мощный пожар.

Также дроны атаковали подстанцию в Выгоничах Брянской области. Местные сообщили, что слышали не менее 5-6 взрывов, работала ПВО.

Атаки украинских дронов

Как писал УНИАН, с начала года Украина осуществила серию беспилотных атак на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов. По подсчетам специалистов, страна-агрессор потеряла до 15% нефтеперерабатывающих мощностей.

В начале апреля ВСУ впервые атаковали беспилотниками цели в Татарстане. Они находились в 1300 км от линии фронта. Издание BILD писало, что Украина вскоре применит дроны с дальнобойностью до 2000 км и более, которые могут атаковать Урал и Заполярье.

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