Обычно россияне стараются не летать в западной части Черного моря, опасаясь украинской ПВО.

Российская авиация начала проявлять активность в районе острова Змеиный на западе Черного моря вблизи Одессы. Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в последние месяцы россияне достаточно редко отправляют самолеты в район острова Змеиный, потому что опасаются украинской противовоздушной обороны. Однако сейчас зафиксирована активность российской авиации именно в этом районе.

"Это может свидетельствовать о том, что они пытались таким образом создать определенное напряжение, максимальный эффект подготовки к массированному ракетному удару", – пояснила Гуменюк.

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Российские ракетные обстрелы Украины

С октября Россия осуществила уже больше десятка массированных ракетных атак и не меньше налетов дронами-камикадзе, стремясь нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре. В ходе последней такой атаки 26 января россияне выпустили 55 ракет воздушного и морского базирования.

По мнению украинского командования, в настоящее время российский агрессор готовится осуществить новый массированный обстрел. В частности есть свидетельства, что россияне получили новую партию ударных дронов, которые используются в комбинации с ракетами.

В ОП полагают, что Россия до конца войны будет наносить такие массированные удары, стремясь разрушить гражданскую инфраструктуру и запугивать гражданское население.

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