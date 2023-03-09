Российская армия по-прежнему способна наступать, уверен Бернс.

Российские войска не способны осуществить масштабный стратегический прорыв фронта в Украине, но могут медленно продвигаться вперед. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью корреспондентке News Nation Кейли Майер.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка состоит в том, что они вряд ли смогут совершить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года", – заявил Бернс.

По мнению главы ЦРУ, российский диктатор Владимир Путин перешел к долгосрочной стратегии войны в Украине. Так, в Кремле уверены, что время работает на Россию, и западные партнеры Украины со временем просто устанут.

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"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Именно поэтому США должны оказать всю возможную помощь", – добавил Бернс.

Ситуация на фронте в Украине

В настоящее время наибольшую тревогу вызывает ситуация в районе Бахмута, где украинские войска находятся в полу окружении, но Генштаб ВСУ решил не выводить войска из опасной зоны. В Генштабе говорят, что сторонние наблюдатели просто не владеют всей информацией.

Для усиления украинской армии ей нужны самолеты. В Воздушных силах отметили, что возможная поставка советских истребителей из Польши и Словакии, конечно, станет плюсом, но всё же на фронте нужны западные самолеты.

Если же выходить на более глобальный уровень, то эксперты уверяют, что Россия может вести эту войну еще два года. При этом способность агрессора продолжать войну отчасти будет зависеть от того, будут ли его поддерживать Иран и Северная Корея.

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